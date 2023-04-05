تركيا.. البحث عن مفقودين بعد غرق سفينة كانت متجهة لأوكرانيا

وذكر في بيان، أن طائرات هليكوبتر وسفنًا أخرى كانت تمر بالمنطقة أنقذت خمسة من أفراد الطاقم.

وكان طاقم السفينة يضم 14 فردًا من أصل سوري، وغرقت على بعد نحو 37 كيلومترا قبالة سواحل أنطاليا. ولم يذكر خفر السواحل سبب غرقها.