تركيا.. البحث عن مفقودين بعد غرق سفينة كانت متجهة لأوكرانيا
يبحث خفر السواحل التركي عن تسعة أفراد مفقودين من طاقم سفينة تجارية متجهة إلى أوكرانيا غرقت بالقرب من إقليم أنطاليا بجنوب تركيا.
وقال خفر السواحل، إن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو أبحرت من ميناء إسكندرون في تركيا متجهة إلى ميناء إزميل في أوكرانيا.
وذكر في بيان، أن طائرات هليكوبتر وسفنًا أخرى كانت تمر بالمنطقة أنقذت خمسة من أفراد الطاقم.
وكان طاقم السفينة يضم 14 فردًا من أصل سوري، وغرقت على بعد نحو 37 كيلومترا قبالة سواحل أنطاليا. ولم يذكر خفر السواحل سبب غرقها.