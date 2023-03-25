انفجار مخزن غاز يخلف قتلى وجرحى بإيران

لقي شخصان مصرعهما جراء انفجار وقع في مخزن شركة بوتان للغاز، التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى وجود معلومات عن إصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء الانفجار.

وقال مساعد رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان، أمير علي عباس نجفي، للتلفزيون الإيراني اليوم السبت، إن "انفجارًا أعقبه حريق اندلع في شركة غاز بوتان التابعة لمحافظة خوزستان".