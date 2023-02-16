مصر.. مصرع شاب وإصابة عروسه بطريقة مروعة أثناء حفل زفافهما

وأضافت التحريات، أن سقوط الرافعة تسبب في إصابة العريس بجروح حادة في الرقبة مصاحبة بنزيف، أدت إلى وفاته في الحال، فيما أصيبت زوجته بكسور متفرقة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة كبيرة من الحزن، حيث نعى نشطاء العريس الذي تحول حفل زفافه إلى مأتم بسبب وفاته وإصابة عروسه.

ونعى حساب باسم مصطفى صفوت العريس، إذ كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "فواجع الزمن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحتسبك من الشهداء يا محمد ولا نقول إلا مايرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف داعيًا له بالرحمة: "وفاة محمد حسني أمين ريان، أثناء فرحه، لله الأمر من قبل ومن بعد، اللهم أغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه، عريس في الجنة".

فيما وصف حساب باسم "موكا" لحظات الصدمة على الحاضرين للزفاف الذي تحول لفاجعة بوفاة العريس، إذ كتب: "صوت الصويت والصريخ واصل لي لحد البيت برغم من صوت العربيات موجود ادعوله".

فيما نعى سعيد الهواري، العريس قائلاً: "ابن عمنا محمد حسني أمين إبن قرية الحميدات توفي في يوم زفافه وهو العريس في القاعة، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وارزق أهله الصبر والثبات".