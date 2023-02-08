من الموت إلى الموت.. عراقيون فروا من الحرب فقضوا بزلزال تركيا

وتروي "طلال"، التي تعيش في إقليم آخر في تركيا، عبر الهاتف: "لم أتمكن من العثور على المبنى، فقد سويت المنطقة بأكملها بالأرض".

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع، يوم الإثنين، إلى أكثر من 11 ألفً، اليوم الأربعاء.

وقالت "طلال" إن 7 من أفراد أسرتها المكونة من 13 فردًا لقوا حتفهم، ولا تزال جثامين والدها وشقيقيها و 4 من أبناء وبنات إخوتها على الأرض أمام المبنى المنهار.

وأضاف: "انتفخت الجثامين.. هذا هو اليوم الثالث.. لا تزال الجثامين في الشارع.. لم ينقلها أحد، وإذا لم تدفن هنا، فإننا نرغب في نقلها إلى العراق".