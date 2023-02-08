من الموت إلى الموت.. عراقيون فروا من الحرب فقضوا بزلزال تركيا
فرت "رحاب طلال" وأسرتها من مدينة الموصل شمال العراق قبل 6 سنوات، عندما كان يسيطر عليها تنظيم داعش بحثًا عن مأوى في تركيا، لكن 7 من أفراد أسرتها، بينهم رضيع عمره أسبوع، لقوا حتفهم إثر انهيار منزل والديها بسبب الزلزال.
وعندما علمت "طلال" أن الزلزال ضرب المنطقة التي يعيش فيها والداها وأفراد آخرون من أسرتها في إقليم أديامان، جنوب شرق تركيا، هرعت إلى هناك لكنها لم تجد سوى الدمار.
وتروي "طلال"، التي تعيش في إقليم آخر في تركيا، عبر الهاتف: "لم أتمكن من العثور على المبنى، فقد سويت المنطقة بأكملها بالأرض".
وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع، يوم الإثنين، إلى أكثر من 11 ألفً، اليوم الأربعاء.
وقالت "طلال" إن 7 من أفراد أسرتها المكونة من 13 فردًا لقوا حتفهم، ولا تزال جثامين والدها وشقيقيها و 4 من أبناء وبنات إخوتها على الأرض أمام المبنى المنهار.
وأضاف: "انتفخت الجثامين.. هذا هو اليوم الثالث.. لا تزال الجثامين في الشارع.. لم ينقلها أحد، وإذا لم تدفن هنا، فإننا نرغب في نقلها إلى العراق".
وفرَّ آلاف اللاجئين من العراق إلى تركيا خلال العملية التي دعمها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لطرد مقاتلي تنظيم داعش من العراق في 2016.
وقالت طلال: "غادرنا العراق لأننا كنا نبحث عن السلام والأمان، وتركنا كارثة هناك (العراق) لنواجه كارثة أخرى هنا.. هربنا من الحروب لنموت في زلزال".