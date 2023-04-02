هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب قسطمونو التركية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ولاية قسطمونو شمالي تركيا، منتصف ليل السبت/ الأحد.

وأفادت بيانات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الأحد، بأن الهزة الأرضية وقعت مساء عند الساعة 21:24 بتوقيت غرينتش.

وأشارت إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 11.83 كيلومتر، وكان مركزها قضاء "إحسان غازي".