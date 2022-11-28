"تدخين سيجارة" ينقذ شخصًا من الانهيار الأرضي المأساوي في الكاميرون

مثلت استراحة لتدخين سيجارة الخط الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة لماكولو دوس، الذي تنحى بعيدا عن احتفال تذكاري لكي يدخن سيجارته بمعزل عن الحاضرين، فانهارت كتلة من الأرض فجأة على الآخرين.

فقد لقي 15 شخصا كانوا يحضرون المراسم حتفهم، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، أمس الأحد، بفعل الانهيار الأرضي خلال إحياء ذكرى مجموعة من أحبائهم الراحلين بالطبول والرقص والخمر.

وقال دوس، اليوم الاثنين، وهو ما زال في حالة صدمة: "أفلت من الموت بفارق ثانية".

وكان الاحتفال مقاما على ملعب لكرة قدم تحده أرض منحدرة.