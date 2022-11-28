"تدخين سيجارة" ينقذ شخصًا من الانهيار الأرضي المأساوي في الكاميرون
مثلت استراحة لتدخين سيجارة الخط الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة لماكولو دوس، الذي تنحى بعيدا عن احتفال تذكاري لكي يدخن سيجارته بمعزل عن الحاضرين، فانهارت كتلة من الأرض فجأة على الآخرين.
فقد لقي 15 شخصا كانوا يحضرون المراسم حتفهم، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، أمس الأحد، بفعل الانهيار الأرضي خلال إحياء ذكرى مجموعة من أحبائهم الراحلين بالطبول والرقص والخمر.
وقال دوس، اليوم الاثنين، وهو ما زال في حالة صدمة: "أفلت من الموت بفارق ثانية".
وكان الاحتفال مقاما على ملعب لكرة قدم تحده أرض منحدرة.
وذكر دوس أنه كان يبتعد عن الحضور الآخرين لتفادي التدخين بالقرب منهم حينما سمع صوت انهيار جزء من الحائط.
وأضاف: "التفتُ فجأة ونظرت إلى حيث كنت أجلس، ولكنني لم أستطع رؤية الحضور ولا الكراسي. دفنوا تحت التراب".
وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث عدة فيضانات مدمرة في أنحاء البلاد هذا العام، مما أدى إلى إضعاف البنية التحتية، وتشريد الآلاف.