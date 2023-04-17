السيطرة على حريق التهم 930 هكتارًا في فرنسا

أفادت فرق الإطفاء اليوم الاثنين، بأنها سيطرت خلال الليل الماضي على حريق أتى على 930 هكتارًا الأحد في جنوب غرب فرنسا عند الحدود مع إسبانيا.

وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة بيرينيه أوريونتال، لوكالة "فرانس برس": "تمت السيطرة عليه قرابة الساعة الـ02,00 (00,00 بتوقيت غرينتش) بعدما أتى على 930 هكتارًا".