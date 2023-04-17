السيطرة على حريق التهم 930 هكتارًا في فرنسا

السيطرة على حريق التهم 930 هكتارًا في فرنسا

أ ف ب
أ ف ب

أفادت فرق الإطفاء اليوم الاثنين، بأنها سيطرت خلال الليل الماضي على حريق أتى على 930 هكتارًا الأحد في جنوب غرب فرنسا عند الحدود مع إسبانيا.

وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة بيرينيه أوريونتال، لوكالة "فرانس برس": "تمت السيطرة عليه قرابة الساعة الـ02,00 (00,00 بتوقيت غرينتش) بعدما أتى على 930 هكتارًا".

اندلع الحريق في منطقة تعاني نقصًا كبيرًا في هطول الأمطار، ويعتبر الأكبر في فرنسا خلال العام الحالي

وأشار في تغريدة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، سيتفقد مكان الحريق "لتقييم الوضع وتقديم الدعم لـ500 من عناصر الإطفاء والإنقاذ الذين هرعوا إلى المكان لإخماد الحريق وسكان المنطقة الذين تضرروا بشدة".

السيطرة على حريق التهم 930 هكتارًا في فرنسا
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وشب الحريق صباح الأحد، بين بلديتي سيربير وبانيولس-سور-مير، ونشر ما يصل إلى 540 عنصر إطفاء لمحاولة إخماده.

وهذا أكبر حريق يسجل حتى الآن في فرنسا خلال العام 2023، وقد اندلع في جزء من البلاد يعاني نقصًا كبيرًا في هطول الأمطار وجفاف التربة.

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