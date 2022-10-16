بعد أنباء عن اختطافها.. السلطات السعودية تعثر على "فتاة المزاحمية"

وأضاف: "تم العثور على الفتاة وجارٍ استكمال إجراءات الاستدلال والإجراءات النظامية كافة".

ولم يورد بيان شرطة الرياض أي تفاصيل إضافية بشان أسباب الاختفاء، وكيفية العثور على الفتاة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، قد ضجت بصور ومنشورات تتحدث عن "اختفاء الطفلة أميرة البالغة من العمر12 عاما"، في ظروف غامضة بمحافظة المزاحمية، فيما رجحت أسرتها "اختطافها"من قبل مجهولين.

ووفقا لتقارير محلية، كشف ابن عم الطفلة المختفية ملابسات الواقعة، وقال إن أميرة "خرجت الأربعاء الماضي لرمي النفايات في حاوية خارج المنزل، قبل أن تختفي".

وكانت أسرة الطفلة تعتقد أنه "تم اختطافها من قبل مجهولين"، مستبعدين أنها "ذهبت إلى أحد الأقارب أو المعارف أو الأصدقاء"، وفقا لحديث ابن عمها.