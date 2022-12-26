مصر.. مقتل 8 منقبين عن الذهب في أسوان

وكشفت التحريات الأولية، عن أن السيارات كان يستقلها مجموعة من المنقبين غير الشرعيين عن الذهب.

وأشارت التحقيقات إلى أن المركبات، كانت تحمل مواد شديدة الاشتعال، حيث يتم استخدامها في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب؛ ما أدى إلى إنفجار السيارات وتفحم جثامين الضحايا.