مصر.. مقتل 8 منقبين عن الذهب في أسوان
المركبات كانت بداخلها مواد شديدة الاشتعال يتم استخدامها في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب
لقي 8 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون بحادث تصادم مروع بين سيارتي نقل بطريق إدفو- مرسي علم في نطاق محافظة أسوان في أقصى الجنوب المصري.
وكان مركز شرطة إدفو بأسوان تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة، وتحديدًا عند الكيلو 65 بمنطقة الست عطيفة؛ ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارات؛ الأمر الذي نتج عنه وقوع 8 وفيات و5 مصابين، وذلك بعد اشتعال النيران في السيارتين.
وكشفت التحريات الأولية، عن أن السيارات كان يستقلها مجموعة من المنقبين غير الشرعيين عن الذهب.
وأشارت التحقيقات إلى أن المركبات، كانت تحمل مواد شديدة الاشتعال، حيث يتم استخدامها في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب؛ ما أدى إلى إنفجار السيارات وتفحم جثامين الضحايا.