الطبيب الأردني الراحل كايد أحمد الكايد
الطبيب الأردني الراحل كايد أحمد الكايد

السعودية.. عائلة الطبيب الراحل كايد الكايد تلتحق به إثر حادث مروع

سماح رياض
سماح رياض

لقيت عائلة الطبيب الأردني الراحل كايد أحمد الكايد، مصرعها في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نحو 4 أشهر فقط على وفاته إثر صراع مع المرض.

وتوفي نجل الطبيب ووالدته وزوجة أبيه في حادث سير مروع في السعودية، فجر اليوم الأربعاء، وهم في طريقهم لأداء مناسك العمرة، وفق ما تداوله مغردون.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية لحساب "العربية الأردن" في "تويتر"، أنها لا تزال تنتظر المعلومات التفصيلية بشأن الواقعة.

Samah Mghawich

وكان سعوديون قد نعوا في يوليو/ تموز الماضي، كايد أحمد الكايد، الذي عمل لمدة خمسين عاما كطبيب عام في المدينة المنورة.

وتوفي الكايد، وكان في أواخر السبعينيات من عمره، بعد صراع مع المرض، لتلحق به عائلته فجر اليوم الأربعاء.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون قبل قرابة أربعة أشهر توفي الدكتور كايد الكايد رحمه الله واليوم تعرضت عائلته لحادث سير وهم في طريقهم لأداء العمرة نتج عنه وفاة ابنه (أحمد) وزوجتي الدكتور كايد نسأل الله أن يرحمهم جميعًا ويغفر لهم ويجمعهم في مستقر رحمته في جنة الخلد

وأشاد العديد من السعوديين، آنذاك، به، لافتين إلى أنه كان أحد أبرز أطباء المدينة المنورة، وقد عرفه معظم أهلها، وزاروا عيادته.

ونعاه، الروائي عبدالرحمن الجهني في حينها: "د كايد احمد كايد طبيب بالمدينة اكثر من خمسين عاماً طبيب اهل طيبة احب المدينة وترابها واهلها من رواد مسجد رسول الله ﷺ رحمك الله طبيب الاجيال نعوده بعيادته من والديا وانا وابنائي اللهم اسكنه الفردوس بكرمك وفضلك".

Samah Mghawich

وكتب مغردا: "رحمك الله يا صاحب القلب الأبيض والابتسامة المشرقة الدكتور كايد احمد الكايد من أقدم الأطباء واشهرهم في المدينة المنورة".

Samah Mghawich
السعودية
الأردن

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