السعودية.. عائلة الطبيب الراحل كايد الكايد تلتحق به إثر حادث مروع

لقيت عائلة الطبيب الأردني الراحل كايد أحمد الكايد، مصرعها في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نحو 4 أشهر فقط على وفاته إثر صراع مع المرض.

وتوفي نجل الطبيب ووالدته وزوجة أبيه في حادث سير مروع في السعودية، فجر اليوم الأربعاء، وهم في طريقهم لأداء مناسك العمرة، وفق ما تداوله مغردون.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية لحساب "العربية الأردن" في "تويتر"، أنها لا تزال تنتظر المعلومات التفصيلية بشأن الواقعة.