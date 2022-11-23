السعودية.. عائلة الطبيب الراحل كايد الكايد تلتحق به إثر حادث مروع
لقيت عائلة الطبيب الأردني الراحل كايد أحمد الكايد، مصرعها في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نحو 4 أشهر فقط على وفاته إثر صراع مع المرض.
وتوفي نجل الطبيب ووالدته وزوجة أبيه في حادث سير مروع في السعودية، فجر اليوم الأربعاء، وهم في طريقهم لأداء مناسك العمرة، وفق ما تداوله مغردون.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية لحساب "العربية الأردن" في "تويتر"، أنها لا تزال تنتظر المعلومات التفصيلية بشأن الواقعة.
وكان سعوديون قد نعوا في يوليو/ تموز الماضي، كايد أحمد الكايد، الذي عمل لمدة خمسين عاما كطبيب عام في المدينة المنورة.
وتوفي الكايد، وكان في أواخر السبعينيات من عمره، بعد صراع مع المرض، لتلحق به عائلته فجر اليوم الأربعاء.
وأشاد العديد من السعوديين، آنذاك، به، لافتين إلى أنه كان أحد أبرز أطباء المدينة المنورة، وقد عرفه معظم أهلها، وزاروا عيادته.
ونعاه، الروائي عبدالرحمن الجهني في حينها: "د كايد احمد كايد طبيب بالمدينة اكثر من خمسين عاماً طبيب اهل طيبة احب المدينة وترابها واهلها من رواد مسجد رسول الله ﷺ رحمك الله طبيب الاجيال نعوده بعيادته من والديا وانا وابنائي اللهم اسكنه الفردوس بكرمك وفضلك".
وكتب مغردا: "رحمك الله يا صاحب القلب الأبيض والابتسامة المشرقة الدكتور كايد احمد الكايد من أقدم الأطباء واشهرهم في المدينة المنورة".