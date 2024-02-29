طبيب أسنان سوري يقتل ابنتيه ويجرح ابنه ثم ينتحر
في جريمة مروعة، أطلق الأب (غيث. ز) النار على أبنائه الثلاثة في جديدة عرطوز، في ريف دمشق.
وأدى إطلاق النار لمقتل ابنته، طبيبة الأسنان (نايا)، البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عاماً، وابنته الثانية (إيليا)، وعمرها 13 عاماً، بينما أصاب ابنه الطبيب (أوس. ز) بطلقتين في بطنه، ثم انتحر من خلال إطلاق النار على رأسه.
ووصل الابن المصاب إلى مسشفى "جديدة" التخصصي، حيث تم إسعافه وإبلاغ الشرطة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الأب يعمل أيضاً كطبيب أسنان، لكنه مصاب بمرض نفسي، كما أكد شهود أنه كان على خلافات كبيرة مع زوجته، التي تركت المنزل منذ فترة قصيرة.