مصر.. 14 إصابة بانهيار مبنى من 3 طوابق في دمنهور

أصيب 14 شخصًا على الأقل وطمر آخرون اليوم الجمعة، إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق، في محافظة البحيرة المصرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغاً يُفيد بوقوع انفجار في منزل مأهول بالسكان بحي أبو الريش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.