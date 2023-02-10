مصر.. 14 إصابة بانهيار مبنى من 3 طوابق في دمنهور
أصيب 14 شخصًا على الأقل وطمر آخرون اليوم الجمعة، إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق، في محافظة البحيرة المصرية.
وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغاً يُفيد بوقوع انفجار في منزل مأهول بالسكان بحي أبو الريش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وهرعت على الفور قوات الأمن و15 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، إثر انفجار أسطوانة غاز.
وجرى فرض طوق أمني في محيط العقار المنهار وفصل كافة المرافق، ونقل المصابين جراء الحادث حتى الآن، إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وجارٍ البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.