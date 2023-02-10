16 قتيلا و20 مفقودا في حوادث انزلاق للتربة في البيرو

وبلغت حصيلة سابقة لضحايا هذه الحوادث التي وقعت الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة، 15 قتيلا و20 جريحا.

وجميع الضحايا من منطقة ماريانو فالكارسل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا، وعلى بعد 840 كيلومترا جنوب العاصمة ليما.

وقال المعهد الوطني، إن الأضرار كبيرة، خاصة في بلدات ميسكي وسان مارتن وسيكوتشا وأوراسكي، حيث دمّر عدد كبير من الطرق والمنازل والمدارس.

وتم التعرف على هويات 6 بالغين، 3 رجال و3 نساء من الضحايا، تتراوح أعمارهم بين 20 و70عاما، وطفل عمره 4 سنوات.