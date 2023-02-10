16 قتيلا و20 مفقودا في حوادث انزلاق للتربة في البيرو
أدت حوادث انزلاق للتربة في منطقة أريكويبا بجنوب البيرو، إلى مقتل 16 شخصا وجرح 27 آخرين، بينما ما زال 20 شخصا مفقودين.
وارتفع عدد المنكوبين إلى أكثر من 12 ألفا من سكان المنطقة، بحسب بيان نشره الخميس، المعهد الوطني للدفاع المدني.
وبلغت حصيلة سابقة لضحايا هذه الحوادث التي وقعت الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة، 15 قتيلا و20 جريحا.
وجميع الضحايا من منطقة ماريانو فالكارسل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا، وعلى بعد 840 كيلومترا جنوب العاصمة ليما.
وقال المعهد الوطني، إن الأضرار كبيرة، خاصة في بلدات ميسكي وسان مارتن وسيكوتشا وأوراسكي، حيث دمّر عدد كبير من الطرق والمنازل والمدارس.
وتم التعرف على هويات 6 بالغين، 3 رجال و3 نساء من الضحايا، تتراوح أعمارهم بين 20 و70عاما، وطفل عمره 4 سنوات.
ولم تكشف هويات الأشخاص التسعة الآخرين الذين لقوا حتفهم.
وزارت رئيسة البيرو دينا بولوارتي، التي تواجه موجة احتجاجات منذ كانون الأول/ ديسمبر، للمطالبة باستقالتها وحل البرلمان، الثلاثاء، الموقع، حيث تفقدت الأضرار من طائرة حلقت فوق المنطقة المعروفة بنشاطات التعدين.
وقال حاكم منطقة أريكويبا، إن عددا من عمال المناجم قد يكون عالقا في مناجم ذهب انهارت.