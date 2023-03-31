وفاة عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا

قالت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة، إن الجثامين الستة التي انتشلتها القوات، الخميس، من منطقة مستنقعات على نهر "سانت لورانس" في إقليم "كيبيك" تخص عائلتين كانتا تحاولان التسلل إلى الولايات المتحدة، مضيفة أن رضيعا ما زال في عداد المفقودين.

وقال نائب رئيس دائرة شرطة "أكويساسني موهوك" لي-آن أوبراين، في مؤتمر صحفي: "يعتقد أن الأفراد الستة ينتمون لعائلتين، إحداهما من أصل روماني والأخرى يعتقد أنها هندية".

وأضاف أوبراين: "الشرطة تعتقد أن رضيعا من العائلة الرومانية لم يتم تحديد مكانه بعد وسنواصل البحث عنه. نعتقد أن جميعهم كانوا يحاولون الدخول من كندا إلى أمريكا بشكل غير قانوني".