قتيلان في هجوم بقنبلة على مدرسة شمال أفغانستان

قتل شخصان إثر تفجير بقنبلة يدوية في هجوم على مدرسة بولاية جوزجان شمال أفغانستان، بحسب ما أفاد مسؤول بالشرطة، اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم مديرية أمن جوزجان، عبدالستار حليمي، أن مجهولاً شن هجوما بقنبلة يدوية على مدرسة في منطقة قوش تبه؛ ما أسفر عن مقتل طالبين وإصابة 4 آخرين.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن شهود عيان، أن الهجوم استهدف مدرسة ابتدائية للبنات.