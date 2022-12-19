وكالة أفغانية: ارتفاع قتلى "حريق سالانج" إلى 70.. وتضارب بشأن أعداد الضحايا

وأضافت المصادر أن "العديد من الجثث محترقة ولا يمكن التعرف عليها، وتسبب الحريق في نفق سالانج بوقوع قتلى وإصابة حوالي 40 شخصاً بجروح، ليل السبت الماضي؛ نتيجة انفجار ناقلة نفط، واستمر الحريق يومين".

وتأتي الإحصائيات الجديدة، التي أكدتها وسائل إعلام أفغانية مستقلة من بينها وكالة أنباء "هرات نيوز"، فيما أعلنت وزارة الصحة العامة في وقت سابق مقتل 31 شخصًا وإصابة 37 آخرين في حريق سالانج القاتل.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن الفرق الطبية أخرجت حتى الآن 31 قتيلًا من مكان الحادث ونقل 37 مصابًا إلى المستشفيات، مضيفاً أن "هذا ليس الرقم النهائي وأن عدد الضحايا يتغير".

فيما نقلت هيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية عن مصادر محلية في ولاية بروان قولها إن "عدد الضحايا في هذا الحادث أعلى من الإحصائيات التي نشرتها حركة طالبان".