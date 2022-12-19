وكالة أفغانية: ارتفاع قتلى "حريق سالانج" إلى 70.. وتضارب بشأن أعداد الضحايا
أفادت وسائل إعلام أفغانية مقربة من حركة "طالبان"، مساء اليوم الإثنين، بارتفاع عدد قتلى حريق صهريج نفط في نفق "سالانج" بولاية بروان شمال شرق أفغانستان إلى 70 شخصاً، وسط تضارب بشأن أعداد القتلى والجرحى بين الجهات الحكومية ووسائل إعلام محلية وعالمية.
وقالت وكالة أنباء "غوريان" المقربة من "طالبان" في قناتها عبر "تيليغرام"، نقلاً عن مصادر في الحكومة، إن "نحو 60 جثة نُقلت من بوابة سالانج الجنوبية إلى بروان، ونُقلت 10 جثث أخرى من البوابة الشمالية لولاية بغلان".
وأضافت المصادر أن "العديد من الجثث محترقة ولا يمكن التعرف عليها، وتسبب الحريق في نفق سالانج بوقوع قتلى وإصابة حوالي 40 شخصاً بجروح، ليل السبت الماضي؛ نتيجة انفجار ناقلة نفط، واستمر الحريق يومين".
وتأتي الإحصائيات الجديدة، التي أكدتها وسائل إعلام أفغانية مستقلة من بينها وكالة أنباء "هرات نيوز"، فيما أعلنت وزارة الصحة العامة في وقت سابق مقتل 31 شخصًا وإصابة 37 آخرين في حريق سالانج القاتل.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن الفرق الطبية أخرجت حتى الآن 31 قتيلًا من مكان الحادث ونقل 37 مصابًا إلى المستشفيات، مضيفاً أن "هذا ليس الرقم النهائي وأن عدد الضحايا يتغير".
فيما نقلت هيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية عن مصادر محلية في ولاية بروان قولها إن "عدد الضحايا في هذا الحادث أعلى من الإحصائيات التي نشرتها حركة طالبان".
ويقول السكان المحليون إن 63 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، لقوا مصرعهم وأصيب 53 آخرون في هذا الحادث المميت على طريق سالانج السريع، لافتين إلى احتمالية زيادة عدد ضحايا هذا الحادث، وبسبب الحروق الشديدة من الصعب تحديد هوية بعض الضحايا.
وأشاروا إلى "أنه بعد يومين وليلتين (من الحادثة) لم تنطفئ النيران داخل النفق بسبب حريق شاحنات الفحم، وما زالت مستمرة".
وشهد طريق سالانج السريع في أفغانستان حريقًا مميتًا الساعة السادسة صباح يوم السبت الماضي، وبناءً على معلومات من وزارة الأشغال العامة التابعة لحركة "طالبان"، اشتعلت النيران في ناقلة وقود داخل نفق سالانج بسبب مشكلة فنية، ثم امتد الحريق إلى السيارات المحيطة بهذا الصهريج.
ويتضح من صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أن عشرات السيارات عالقة على جانبي نفق سالانج، وداخل النفق مليء بالدخان والغبار.
وخلف الحادث، إضافة إلى الخسائر البشرية، خسائر مالية ضخمة، حيث إن أكثر من 30 سيارة ركاب وبضائع احترقت في هذا الحادث، كما دمرت عدة سيارات أخرى تدميراً كاملاً وتوفي ركابها.