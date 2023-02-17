بعد مرور 260 ساعة على الزلزال.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في أنطاكية التركية

أنقذت الفرق المتواجدة في مدينة أنطاكية التركية، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، طفلا من تحت الأنقاض بعد مرور 11 يوما على الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا، وأسفر عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

ووفقاً لوكالة الأناضول فإن الطفل يبلغ من العمر 12 عاماً ويُدعى عثمان حلبية، وتم إنقاذه وانتشاله من تحت الأنقاض بعد قضائه 260 ساعة تحت أنقاض منزله في أنطاكية بولاية هطاي جنوب تركيا.

ويعتبر هذا الطفل الناجي الثالث الذي تم انتشاله خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تم انتشال فتاة شابة وسيدة، الخميس، في ولاية كهرمان مرعش التركية.