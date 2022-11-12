انهيار سقف مطعم بمجمع "الأفنيوز" الشهير في الكويت (فيديو)

انهار سقف أحد المطاعم في مجمع "الأفنيوز" في الكويت، والذي يعتبر من أهم وأكبر مراكز التسوق في البلد الخليجي، وفق ما أكدته حسابات إخبارية محلية، اليوم السبت.

وتداولت الحسابات الإخبارية المحلية مقطع فيديو بالقرب من المطعم الذي انهار سقفه، حيث تجمع حشد من الأشخاص.