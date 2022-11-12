انهيار سقف مطعم بمجمع "الأفنيوز" الشهير في الكويت (فيديو)
انهار سقف أحد المطاعم في مجمع "الأفنيوز" في الكويت، والذي يعتبر من أهم وأكبر مراكز التسوق في البلد الخليجي، وفق ما أكدته حسابات إخبارية محلية، اليوم السبت.
وتداولت الحسابات الإخبارية المحلية مقطع فيديو بالقرب من المطعم الذي انهار سقفه، حيث تجمع حشد من الأشخاص.
وأظهرت المقاطع المتداولة، التي وثقها أشخاص كانوا موجودين في الموقع، انهيارًا كبيرًا بديكور سقف المطعم، الذي أشاروا إلى أنه انهار على عدد من الأشخاص والموظفين فيه.
وتبين بأحد المقاطع المتداولة أن الانهيار وقع بمطعم "روتو"، حيث أشار موثق أحد المقاطع إلى أن هناك إصابات وتواجدًا للمسعفين لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
من جانبها، نشرت وزارة الداخلية الكويتية توضيحا بخصوص الحادث، أوضحت فيه أنه لم يسفر عن أي قتلى، بينما أصيب شخص واحد.
وجاء في تغريدة على حسابها الرسمي: "الإعلام الأمني يوضح بشأن سقوط سقف أحد المطاعم في مجمع تجاري أنه يوجد إصابة واحدة فقط وقد تم التعامل معها من قبل الطوارئ الطبية ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".
وطالب كثير من المدونين بالتحقيق في حادثة الانهيار ومحاسبة الشركة المنفذة لهذا المطعم.
ويعتبر مجمع "الأفنيوز" من أكثر الوجهات الترفيهية التي يرتادها الكويتيون والوافدون في البلد الخليجي، ويشهد ازدحامًا بشكل دائم، ويضم سلسلة ضخمة من المحلات والماركات العالمية، والمطاعم والكافيهات والمتاجر.