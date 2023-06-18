وفاة وعدة إصابات جراء اندلاع الحرائق في إسرائيل

اندلعت عدة حرائق، السبت، في مناطق مختلفة من إسرائيل، نتجت عنها وفاة مسن وإصابات، ونفوق عدد من الحيوانات.

وقالت طواقم الإطفاء إنها استعانت بـ 6 طائرات خاصة للسيطرة على حريق هائل شب في متنزه طبيعي بالقرب من مدينة بنيامينا شمال تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأبعدت الشرطة الإسرائيلية متنزهين من المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية للمتنزه أمام حركة السير، كما طالبت المواطنين عبر وسائل متعددة بعدم القدوم إلى المنطقة.