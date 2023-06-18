وفاة وعدة إصابات جراء اندلاع الحرائق في إسرائيل
اندلعت عدة حرائق، السبت، في مناطق مختلفة من إسرائيل، نتجت عنها وفاة مسن وإصابات، ونفوق عدد من الحيوانات.
وقالت طواقم الإطفاء إنها استعانت بـ 6 طائرات خاصة للسيطرة على حريق هائل شب في متنزه طبيعي بالقرب من مدينة بنيامينا شمال تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأبعدت الشرطة الإسرائيلية متنزهين من المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية للمتنزه أمام حركة السير، كما طالبت المواطنين عبر وسائل متعددة بعدم القدوم إلى المنطقة.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أحد سكان المنطقة بشبهة التسبب في اشتعال النيران عن طريق الإهمال.
وأسفر حريق آخر بمحيط منزل ريفي في بلدة سافيون غوش دان، بالقرب من تل أبيب، عن مصرع رجل في 77 من عمره، وإصابة سيدة سبعينية بحروق متوسطة.
وفي منطقة كفر قاسم شب حريق في مناطق زراعية وأحراش، ووصلت النيران إلى اسطبلات للخيل وحظائر للحيوانات ومستودعات للأعلاف، ما أدى إلى نفوق عدد من الحيوانات.
وتمكنت المطافئ من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها.
وتتعرض إسرائيل لمثل هذه الحرائق في هذا الوقت من كل عام؛ بسبب كثرة المناطق الخضراء الخاضعة لسلطة الطبيعة والبيئة، والتي يكثر فيها التنزه أيام العطل الرسمية.