هل تستعمل واشنطن أخبار الأجسام الطائرة للتشتيت عن حادث قطار أوهايو؟

تداعيات بيئية

ولمنع القطار من التحول لقنبلة عملاقة، اضطرت فرق الطوارئ إلى فتح الصهاريج، وسكب كلوريد الفينيل في حفرة ثم حرقه، مما أدى إلى تصاعد الدخان الملوث بالمواد الكيميائية في المنطقة.

وحذر المسؤولون من أن عملية حرق المواد الكيميائية من شأنها إطلاق الفوسجين وكلوريد الهيدروجين في الهواء، ويذكر أن الفوسجين هو غاز عديم اللون شديد السمية وله رائحة قوية يمكن أن تسبب القيء وصعوبة في التنفس، وقد سبق واستخدم كسلاح في الحرب العالمية الأولى.

وفي اليوم التالي من الحادث صدر تنبيه رسمي إلى السكان المحليين يخطرهم بضرورة الابتعاد مسافة أكثر من ميلين عن منطقة الكارثة، مما اضطر نصف سكان بلدة "ايست باليستاين" للإخلاء حتى يوم 8 فبراير.

مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف مستمرة من السكان المحليين بشأن جودة الهواء والماء عند عودتهم إلى ديارهم، حيث يمكن لهذه المواد السامة أن تتسرب إلى الماء أو تنتقل من الأشياء إلى الإنسان إذا لم يتم تنظيفها جيداً.