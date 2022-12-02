مصر.. فيديو يوثق اعتداء ذوي مريض على طاقم طبي في مشفى بالمنوفية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو مروع يوثق الاعتداء على طاقم طبي داخل مستشفى حكومي في محافظة المنوفية شمال مصر، ما أدى إلى إصابة 5 ممرضات وتعرض واحدة منهن للإجهاض.
ولم يتسن لإرم نيوز التأكد من صحة مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع وحسابات إخبارية مصرية.
وأحدث الفيديو المتداول حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لما ظهر بالفيديو من مشاجرة أشبه بحرب الشوارع في "كوريدور" المستشفى الذي يتوسط حجرات المرضى، بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية.
وبحسب ما تداول النشطاء، بدأت أحداث الواقعة عندما تأخر الأطباء في علاج سيدة مريضة، ما دفع ذويها للحضور إلى المستشفى وبدأوا في الاشتباك مع الطاقم الطبي والاعتداء عليه، وتشاجروا مع فريق التمريض الذي تصدى لهم في محاولة لوقف الاعتداء.
في غضون ذلك، أصدرت النقابة العامة للتمريض في مصر، بياناً رسمياً، استنكرت فيه الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي، مؤكدة إصابة 5 ممرضات وإجهاض واحدة منهن، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات على إثر تلك الواقعة.
وطالبت النقابة في البيان، بسرعة إنهاء التحقيقات وسرعة ضبط كافة الأشخاص المعتدين ومحاسبتهم، مؤكدة أنها "لن تتنازل عن حقوق أعضائها من الممرضين والذين يؤدون دورهم على أكمل وجه دون تقصير".
وشددت على ضرورة التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض بالمستشفيات، حيث إن ترويع الأطقم التمريضية لن يصب في صالح تطوير المنظومة الصحية.
وأشارت إلى أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، فور علمه بالواقعة، بدأ في التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة حقوق الممرضين وحمايتهم أثناء تأدية عملهم.