مصر.. فيديو يوثق اعتداء ذوي مريض على طاقم طبي في مشفى بالمنوفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو مروع يوثق الاعتداء على طاقم طبي داخل مستشفى حكومي في محافظة المنوفية شمال مصر، ما أدى إلى إصابة 5 ممرضات وتعرض واحدة منهن للإجهاض.

ولم يتسن لإرم نيوز التأكد من صحة مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع وحسابات إخبارية مصرية.

وأحدث الفيديو المتداول حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لما ظهر بالفيديو من مشاجرة أشبه بحرب الشوارع في "كوريدور" المستشفى الذي يتوسط حجرات المرضى، بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية.