توقف الملاحة في البوسفور بعد جنوح سفينة شحن قادمة من أوكرانيا

أفادت وكالة تريبيكا للشحن بأن سفينة البضائع (إم.كيه.كيه 1) التي كانت في طريقها من أوكرانيا إلى تركيا جنحت في مضيق البوسفور بإسطنبول اليوم الاثنين؛ ما أدى إلى تعليق حركة الملاحة في المضيق لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة خفر السواحل إن عدة زوارق قطرية كانت من بين السفن التي أُرسلت لتقديم المساعدة للسفينة.