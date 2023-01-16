توقف الملاحة في البوسفور بعد جنوح سفينة شحن قادمة من أوكرانيا

توقف الملاحة في البوسفور بعد جنوح سفينة شحن قادمة من أوكرانيا

رويترز
رويترز

أفادت وكالة تريبيكا للشحن بأن سفينة البضائع (إم.كيه.كيه 1) التي كانت في طريقها من أوكرانيا إلى تركيا جنحت في مضيق البوسفور بإسطنبول اليوم الاثنين؛ ما أدى إلى تعليق حركة الملاحة في المضيق لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة خفر السواحل إن عدة زوارق قطرية كانت من بين السفن التي أُرسلت لتقديم المساعدة للسفينة.

سفينة الشحن كانت ترفع علم "بالاو"، وجنحت عند "أكاربورنو" الطرف الشمالي من مضيق البوسفور بإسطنبول
وكالة "تريبيكا" للشحن

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوس السفينة، التي تحمل 13 ألف طن من البازلاء، جانحًا بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور.

توقف الملاحة في البوسفور بعد جنوح سفينة شحن قادمة من أوكرانيا
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وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يدير عمليات اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، في مطلع الأسبوع إن السفينة كانت متجهة من بيفديني إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.

وقالت تريبيكا إن سفينة الشحن التي ترفع علم بالاو جنحت عند أكاربورنو عند الطرف الشمالي من المضيق في وقت مبكر اليوم الاثنين بينما كانت متجهة جنوبًا.

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