مصرع 6 مصريين من عائلة واحدة غرقا أثناء استحمامهم

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة، مصرعهم غرقا، الأربعاء، داخل حوض مياه بإحدى المزارع، أثناء الاستحمام بعد الانتهاء من العمل بالطريق الصحراوي الشرقى.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بوجود جثامين بحوض مياه داخل إحدى المزارع في نطاق محافظة سوهاج، فيما كشفت التحريات الأولية أنهم عمال زراعة يعملون في المزرعة.