إنقاذ 232 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة لبنان
قال الجيش اللبناني، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن القوات البحرية نفذت عمليات إنقاذ، اليوم السبت، بعد غرق قارب يقل 232 شخصاً كانوا يسعون للهجرة، فيما لقي شخصان حتفهما، بعد انقلاب القارب الذي كانوا يستقلونه.
وذكر التلفزيون الحكومي أيضًا، على موقع "تويتر"، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القارب كان يقل أشخاصًا من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية.
وقال الجيش إن القارب كان يقل أشخاصا حاولوا عبور المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني.
وأضاف: "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، ويجري حاليا نقلهم إلى مرفأ طرابلس، كما تم انتشال جثتي شخصين غرقا أثناء عملية الإنقاذ".
وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، جرى العثور على 34 جثة لمهاجرين قبالة سواحل مدينة طرطوس الساحلية في شمال سوريا، يشتبه في أنهم غادروا شمال لبنان متجهين نحو أوروبا.