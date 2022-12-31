إنقاذ 232 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة لبنان‎‎

وذكر التلفزيون الحكومي أيضًا، على موقع "تويتر"، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القارب كان يقل أشخاصًا من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية.

وقال الجيش إن القارب كان يقل أشخاصا حاولوا عبور المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني.

وأضاف: "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، ويجري حاليا نقلهم إلى مرفأ طرابلس، كما تم انتشال جثتي شخصين غرقا أثناء عملية الإنقاذ".