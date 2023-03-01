زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شمال غربي منطقة كيمبي في بابوا غينيا الجديدة، جنوب غرب المحيط الهادي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها، أن مركز الزلزال وقع على عمق 598.9 كم، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.