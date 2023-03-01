زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شمال غربي منطقة كيمبي في بابوا غينيا الجديدة، جنوب غرب المحيط الهادي.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها، أن مركز الزلزال وقع على عمق 598.9 كم، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
وتعد بابوا غينيا الجديدة ثالث أكبر دولة جزرية في العالم، وتعتبر جزءًا من النطاق الأسترالي، والذي يشمل أيضًا أستراليا ونيوزيلندا وشرق إندونيسيا والعديد من مجموعات جزر المحيط الهادئ، بما فيها جزر سليمان وفانواتو.
وفي الـ 26 من الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجة منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، دون حدوث تسونامي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن "الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترًا".
وشعر بالاهتزاز في منتجع "واليندي بلانتيشن" قرب بلدة "كيمبي"، على مسافة 80 كيلومترًا من الزلزال.
يشار إلى أن الزلازل والهزات الأرضية تضرب عددًا من المناطق في العالم منذ زلزال شرق المتوسط المدمر والذى ضرب سوريا وتركيا في السادس من شباط/فبراير الماضي وخلف أكثر من 51 ألف قتيل حتى الآن.