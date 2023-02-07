مواصلة البحث عن ناجين تحت أنقاض مستشفى دمره الزلزال في إسكندرون

تواصل فرق الإنقاذ البحث بين أنقاض مستشفى حكومي في مدينة إسكندرون التركية، والذي سُوّي جزء منه بالأرض جراء زلزال مدمر أودى بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، الاثنين.

ومع حلول الظلام، تم انتشال أحد المصابين من تحت الأنقاض ونقله على محفة. وصعد رجال الإنقاذ على كومة الحطام الهائلة التي كانت ذات يوم جزءا من مستشفى إسكندرون الذي يوفر الرعاية المركزة. وكان رجال الإنقاذ يأملون في العثور على المزيد من الناجين، على الرغم من الأمطار والطقس البارد في الموقع حيث استُخدمت مولدات للإنارة.