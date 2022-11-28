الكويت.. وفاة عامل مصري رُميت فوقه أنقاض بناء قيد الإنشاء بالخطأ
لقي عامل مصري الجنسية مصرعه في مكان عمله في محافظة العاصمة الكويتية، عقب رمي زملائه أنقاض بناء قيد الإنشاء من الدور الثالث وسقوطها فوقه عن طريق الخطأ.
وكشف مصدر أمني لصحيفة "الراي" الكويتية تفاصيل الوفاة المأساوية، حيث كان العامل في أسفل العمارة حين سقطت فوقه الأنقاض من علو ليفارق الحياة على إثر ذلك.
وأوضح المصدر بأنها "تمت إحالة المقاول والمشرف على العمل إلى التحقيق عقب تسجيل قضية بالحادثة".
ويبلغ عدد سكان الكويت 4 مليون و500 ألف نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين 66% من إجمالي السكان، أكثر من 600 ألف منهم من الجالية المصرية.