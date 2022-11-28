الكويت.. وفاة عامل مصري رُميت فوقه أنقاض بناء قيد الإنشاء بالخطأ

لقي عامل مصري الجنسية مصرعه في مكان عمله في محافظة العاصمة الكويتية، عقب رمي زملائه أنقاض بناء قيد الإنشاء من الدور الثالث وسقوطها فوقه عن طريق الخطأ.

وكشف مصدر أمني لصحيفة "الراي" الكويتية تفاصيل الوفاة المأساوية، حيث كان العامل في أسفل العمارة حين سقطت فوقه الأنقاض من علو ليفارق الحياة على إثر ذلك.