تغريم رجل 120 دولارا لرميه بيضة على الملك تشارلز

وسقطت البيضة على الأرض في مكان قريب، حيث تحدث الملك مع أفراد من الجمهور الذين احتشدوا لتحيته في شوارع المدينة.

وذكرت صحيفة "مترو"، أنه عندما أجرى الضباط مقابلة معه، أوضح ماي أنه فعل ذلك لأنه يعتقد أن زيارة الملك لبلدة مثل لوتون وهي منطقة فقيرة ومحرومة، كانت "ذوقا سيئا" وأراد أن يوضح وجهة نظره".

وأشارت الصحيفة إلى أن ماي جلس في قفص الاتهام مرتديًا نظارات وسترة من البحرية، بينما قال محامي الدفاع عنه للمحكمة إنه "يأسف بشدة" لأفعاله.

ووصف محامي الدفاع موكله بأنه "شخص ملتزم نحو أسرته" ويهتم بشدة بمجتمعه المحلي ، لا سيما الفقر الموجود في بعض مناطق البلدة.