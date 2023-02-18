6 قتلى في إطلاق نار عشوائي بولاية مسيسبي الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي في بلدة صغيرة في ولاية مسيسبي الأمريكية الجمعة مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص في أربعة أماكن قبل أن يتم اعتقاله.

ووقع الحادث في بلدة أركابوتلا الريفية الصغيرة الواقعة بشمال ولاية مسيسبي على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي ممفيس بولاية تينيسي.