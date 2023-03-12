فقدان نحو 30 مهاجرا إثر انقلاب مركب قبالة ليبيا
فُقد حوالي 30 مهاجرا بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولة مركب شحن كان يبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي الأحد.
وأفاد خفر السواحل في بيان: "خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين، تم إنقاذ 17 شخصا بينما فُقد نحو 30 مهاجرا".
تعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لمن يسعون للوصول إلى أوروبا؛ بسبب قربها من إيطاليا وحدودها التي يسهل اختراقها
وتقول منظمات الإغاثة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل أو أكثر أمانا زاد منذ جائحة كوفيد-19، لكن العدد لا يزال أقل من المستويات المسجلة في 2014-2015.
وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسة لمن يسعون للوصول إلى أوروبا؛ بسبب قربها من إيطاليا وحدودها التي يسهل اختراقها.