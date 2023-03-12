فقدان نحو 30 مهاجرا إثر انقلاب مركب قبالة ليبيا

فُقد حوالي 30 مهاجرا بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولة مركب شحن كان يبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي الأحد.

وأفاد خفر السواحل في بيان: "خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين، تم إنقاذ 17 شخصا بينما فُقد نحو 30 مهاجرا".