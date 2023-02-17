سلطنة عُمان.. 4 قتلى وعشرات الإصابات بحادث مروري مروِع

شهدت العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الجمعة، حادثا مروريا مروعا لحافلة كانت تقل 53 شخصا، تدهورت على أحد الطرق، ما تسبب بوفاة 4 أشخاص وإصابة بقية الركاب إصابات متفاوتة، بينها حالات حرجة.

وكشفت شرطة عُمان السلطانية عن تفاصيل الحادث، مبينةً أنه "وقع على المخرج القادم من عقبة قنتب المؤدي لطريق البستان_الوادي الكبير".

وأوضحت الشرطة، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أنه نتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 4 أشخاص آخرين إصابات حرجة، وإصابة 7 أشخاص بإصابات متوسطة، وتعرض 38 شخصًا لإصابات خفيفة.

ووثقت الشرطة بصور الحافلة المتدهورة على الطريق الذي بدا ماراً بين جبال وتلال.