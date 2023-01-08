مصرع 3 أشخاص في انهيار عقار جنوبي مصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم؛ إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان، اليوم الأحد، في حي غرب بمحافظة أسيوط جنوبي مصر.

وبحسب بيان رسمي، انتقلت قوات الإنقاذ مدعومة بـ 12 سيارة إسعاف إلى مكان العقار المنهار بشارع أحمد مدحت بمدينة أسيوط، وتم فرض طوق أمني في محيط المكان، وانتشال 3 جثث وإنقاذ فتاة وكلب من أسفل أنقاض المنزل.