مصرع 3 أشخاص في انهيار عقار جنوبي مصر
لقي 3 أشخاص مصرعهم؛ إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان، اليوم الأحد، في حي غرب بمحافظة أسيوط جنوبي مصر.
وبحسب بيان رسمي، انتقلت قوات الإنقاذ مدعومة بـ 12 سيارة إسعاف إلى مكان العقار المنهار بشارع أحمد مدحت بمدينة أسيوط، وتم فرض طوق أمني في محيط المكان، وانتشال 3 جثث وإنقاذ فتاة وكلب من أسفل أنقاض المنزل.
وتواصل قوات الإنقاذ جهودها لانتشال باقي الموجودين أسفل أنقاض العقار وعددهم 5 أشخاص.
ووفق البيان، أمر محافظ أسيوط، اللواء عصام سعيد، بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.
كما كلف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل تلك الحالات، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.