دبي : وفاة 16 شخصا بحريق في بناية سكنية

توفي 16 شخصا جراء حريق اندلع في بناية سكنية بمنطقة الراس في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت، وفق ما أعلنه الدفاع المدني بالإمارة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن "حادث الحريق الذي وقع ببناية سكنية في دبي، أسفر عن وفاة 16 شخصاً وإصابة 9 أشخاص".

وقال إن "التحقيقات المبدئية أظهرت وجود تجاوزات من قبل مالك البناية في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الحادث".

وشددت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على أهمية التزام الملاك وكذلك السكان في مختلف البنايات السكنية وكذلك المنشآت التجارية الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، لما في ذلك من أهمية في تفادي وقوع مثل تلك الحوادث الناجمة عن الإخلال بتلك الاشتراطات، ومن ثم الحفاظ على الأرواح والممتلكات.