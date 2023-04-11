العثور على جثة سادسة تحت أنقاض انفجار مرسيليا
قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية، الإثنين، إن عمال الإنقاذ عثروا على جثة سادسة بين أنقاض مبانٍ انهارت عقب انفجار في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا.
وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أنها تعرفت على ثمانية أشخاص يعتقد أنهم في عداد المفقودين بعد الانفجار الذي وقع الأحد، وتسبب في انهيار مبنيين سكنيين وتصدع ثالث جزئياً. وما زال سبب الانفجار مجهولاً.
وقال وزير الإسكان أوليفييه كلاين لصحفيين في مرسيليا إن "العثور على جثث شيء فظيع وصعب ومروع، مضيفاً أن "على الحكومة مساندة الضحايا وعائلاتهم ومن شردهم الانهيار"، موضحاً أن "عمليات الإنقاذ مستمرة بلا هوادة، وأن 40 مبنى بالقرب من مكان الانفجار تم إخلاؤها".
وتسبب الانهيار في نشوب حريق أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ، ونُقل خمسة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياتهم.
وفي 2018، وعلى بعد حوالي كيلومتر من موقع مباني مرسيليا، انهارت ثلاثة مبان أخرى، كانت قد اعتبرت غير صالحة للسكن، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.
وقال المدعي العام إن المباني التي انهارت الأحد لم يعرف عنها أن فيها مشاكل هيكلية، وإن تحقيقاً يجري في احتمال أن يكون انفجار غاز هو السبب في الحادث.