العثور على جثة سادسة تحت أنقاض انفجار مرسيليا

قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية، الإثنين، إن عمال الإنقاذ عثروا على جثة سادسة بين أنقاض مبانٍ انهارت عقب انفجار في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا.

وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أنها تعرفت على ثمانية أشخاص يعتقد أنهم في عداد المفقودين بعد الانفجار الذي وقع الأحد، وتسبب في انهيار مبنيين سكنيين وتصدع ثالث جزئياً. وما زال سبب الانفجار مجهولاً.

وقال وزير الإسكان أوليفييه كلاين لصحفيين في مرسيليا إن "العثور على جثث شيء فظيع وصعب ومروع، مضيفاً أن "على الحكومة مساندة الضحايا وعائلاتهم ومن شردهم الانهيار"، موضحاً أن "عمليات الإنقاذ مستمرة بلا هوادة، وأن 40 مبنى بالقرب من مكان الانفجار تم إخلاؤها".