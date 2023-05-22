مقتل العديد من الأطفال في حريق بمهاجع مدرسة في غويانا
قال رئيس غويانا عرفان علي، إن العديد من الأطفال لقوا حتفهم في حريق نشب في مهجع مدرسة، ليلة الاثنين في المهدية، وهي مدينة غير ساحلية غنية بالمناجم في وسط البلاد.
وقال علي من مطار العاصمة جورجتاون حيث ينتظر وصول الإغاثة دون أن يذكر عدد القتلى والجرحى "هذه كارثة كبرى. إنها مروعة ومؤلمة".
وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته بوجود "عدد كبير من القتلى والجرحى".
أرسلت طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كلم جنوب جورجتاون في البلد الصغير الواقع في شمال شرق أمريكا الجنوبية.