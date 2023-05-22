مقتل العديد من الأطفال في حريق بمهاجع مدرسة في غويانا

قال رئيس غويانا عرفان علي، إن العديد من الأطفال لقوا حتفهم في حريق نشب في مهجع مدرسة، ليلة الاثنين في المهدية، وهي مدينة غير ساحلية غنية بالمناجم في وسط البلاد.

وقال علي من مطار العاصمة جورجتاون حيث ينتظر وصول الإغاثة دون أن يذكر عدد القتلى والجرحى "هذه كارثة كبرى. إنها مروعة ومؤلمة".