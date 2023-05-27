أثار ذعراً.. راكب يبرر فتح باب الطائرة أثناء التحليق بأنه "شعر بضيق"

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن راكبا فتح باب إحدى الطائرات التابعة لشركة آسيانا للخطوط الجوية قبل دقائق من هبوطها في مدينة ديجو بكوريا الجنوبية، أمس الجمعة، قال للشرطة إنه فعل ذلك لأنه "شعر بضيق".

ونقلت يونهاب عن مركز شرطة ديجو دونجبو القول إن الرجل، وهو في العقد الرابع من العمر، أبلغ المحققين أنه فتح الباب لأنه "أراد النزول من الطائرة بسرعة". كما قال إنه يعاني من التوتر بعد أن فقد وظيفته في الآونة الأخيرة.

وفتح الرجل الباب بينما كانت الطائرة على ارتفاع نحو 213 مترا فوق الأرض، مما تسبب في حالة ذعر على متنها.

ونُقل تسعة ركاب إلى المستشفى لإصابتهم بمشكلات في التنفس، لكنهم غادروا جميعا المستشفى بعد ذلك بساعتين، حسب ما قاله مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو.