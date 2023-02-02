كاد يتسبب بكارثة.. رجل يزين منزله بقنابل يدوية "حية"

وأشارت الصحيفة إلى أن "بعض عناصر الشرطة كانوا يقومون بزيارة روتينية لمنازل القرية عندما لاحظوا أن الرجل قام بتزيين منزله بقنابل يدوية دون أن يدرك أنها حقيقية"، مضيفة أنه "تم إزالة القنابل والتخلص منها من قبل فرقة متفجرات في الشرطة".

وقالت الصحيفة: "أوضح الرجل للضباط أنه اشترى القنابل اليدوية لأغراض التزيين، ولم يدرك أنها قنابل حية حقيقية"، لافتة إلى أن رجال الشرطة قالوا إن الرجل لن يواجه أي إجراءات.

وقال متحدث باسم الشرطة: "عثر الضباط على بضع قنابل يدوية مشتبه فيها داخل منزل في بلدة سامركورت أثناء زيارة روتينية الثلاثاء".