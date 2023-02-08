هزة أرضية شمال نابلس.. هل استثار زلزال تركيا فالق البحر الميت؟
أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" وقوع هزة أرضية شمال نابلس ليلة الثلاثاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان البيرة ورام الله والقدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مركز رصد الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس جلال الدبيك قوله إن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، على صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 3.7-4 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.
وأوضح أن الهزة تصنف بالضعيفة وعادة ما تقع مثل هذه الهزات في هذه المنطقة.
وأثار الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا والذي تسبب بمقتل الآلاف، مخاوف أن يتسبب بإثارة النشاط الزلزالي في المنطقة، لا سيما في منطقة حفرة الانهدام بمنطقة البحر الميت.
وكثيرا ما ينظر إلى فالق البحر الميت بأنه قد يتسبب بيوم من الأيام بزلزال قد يكون قويا.
وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، قد قال في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي للتعقيب على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، أن الوضع الجيولوجي والتركيبي للمنطقة التي حدث فيها الزلزال، بالقرب من تقاطع فالق (شرق الأناضول) مع فالق البحر الميت.
وكانت عدة مناطق قريبة من فالق البحر الميت قد شهدت هزات خفيفة عقب الزلزال المدمر لا سيما شمال رفح، لكن أقوى هذه الهزات حتى الآن، كانت الهزة التي وقعت ليل الثلاثاء في نابلس.
ويقول الخبراء إن الطاقة المنبعثة عن زلزال تركيا المدمر، ستولد ضغطا للصفائح التكتونية المجاورة، ما يعني أن هزات أو زلازل قد تقع على طول فالق البحر الميت أو حتى بمحيط بحر إيجه.
ورأى الخبراء ان زلزال تركيا أكسب صفيحة الأناضول قوة ضغط من جهة الجنوب ستقوم بتفريغها إما نحو منطقة بحر إيجه أو صدع البحر الميت.
وبحسب الخبراء فصدع البحر الميت الممتد من شمال غرب سوريا والذي يمر بلبنان من ثم البحر الميت وينتهي بخليج العقبة، لم يشهد عملية تفريغ للطاقة منذ عقود فلهذا هو مرشح ليكون على موعد من هزات أرضية أو زلزال لتفريغ الطاقة الكامنة، مشيرين إلى أن حدوث الهزات الأرضية بشكل متكرر على طول هذا الصدع قد يمنع زلزالا مدمرا، لأن الهزات الخفيفة تعمل على تفريغ هذه الطاقة.