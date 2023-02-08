هزة أرضية شمال نابلس.. هل استثار زلزال تركيا فالق البحر الميت؟

وأثار الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا والذي تسبب بمقتل الآلاف، مخاوف أن يتسبب بإثارة النشاط الزلزالي في المنطقة، لا سيما في منطقة حفرة الانهدام بمنطقة البحر الميت.

وكثيرا ما ينظر إلى فالق البحر الميت بأنه قد يتسبب بيوم من الأيام بزلزال قد يكون قويا.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، قد قال في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي للتعقيب على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، أن الوضع الجيولوجي والتركيبي للمنطقة التي حدث فيها الزلزال، بالقرب من تقاطع فالق (شرق الأناضول) مع فالق البحر الميت.

وكانت عدة مناطق قريبة من فالق البحر الميت قد شهدت هزات خفيفة عقب الزلزال المدمر لا سيما شمال رفح، لكن أقوى هذه الهزات حتى الآن، كانت الهزة التي وقعت ليل الثلاثاء في نابلس.