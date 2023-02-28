إنتانات معوية أم تسمم؟.. ماذا جرى لمتضرري الزلزال في حلب السورية؟
ذكرت مصادر أن الحالات الواردة من مراكز الإيواء إلى مستشفيي الرازي والأطفال الحكوميين في مدينة حلب، شمال البلاد، ليست بسبب تسمم الطعام، بل هي مجرد إنتانات معوية، وفق التشخيص الطبي.
وتعرَّض أكثر من 100 شخص لحالات مرضية في حي بستان القصر بحلب، إثر تناولهم وجبات داخل مركز لإيواء المتضررين من الزلزال، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فيما قال موقع "سيريا نيوز" إنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتخريج جميع المراجعين، بعد تماثلهم للشفاء التام.
وأضافت المصادر أن وجبات الطعام نفسها وُزعت على الكثير من مراكز الإيواء، ولم تُسجل أي إصابات فيها باستثناء مركزي إيواء مدرسة عبد القادر الجزائري ومدرسة التحرير في حي بستان القصر.
وقالت المراكز إنه تم إسعاف 33 حالة منهم إلى مشافي الجامعة والرازي بحلب منذ الـ24 من شباط/ فبراير وحتى أمس الاثنين.
وذكرت مصادر طبية أن المصابين انتابهم الغثيان والقيء والإسهال، وظهرت لديهم تلك الأعراض بعد تناول وجبات الطعام المجانية المقدمة من المركز، وأنه تم علاج معظم الحالات وتخريجها بعد ساعات مع الاحتفاظ ببعضها تحت المراقبة وإشراف الأطباء.
وقال المرصد السوري إن "تعرض الطعام لأشعة الشمش وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الفائتة يتسبب بفساد الطعام".
كما أشارت مواقع سورية للحالة الصحية السيئة للمواطنين في هذه الأوقات، مضيفة أن مراكز الإيواء في مدينة حلب تعاني من عجز بتغطية الاحتياجات اليومية الأساسية، ووجود نقص في الأغطية والبطانيات.
وتتضارب الأنباء حول عدد من وصلوا إلى المستشفيات، فيما لم يتضح بعد إن كانت الحالات التي تعرضت لهذه الأعراض الصحية هي من مركز إيواء واحد أو أكثر.