إنتانات معوية أم تسمم؟.. ماذا جرى لمتضرري الزلزال في حلب السورية؟

ذكرت مصادر أن الحالات الواردة من مراكز الإيواء إلى مستشفيي الرازي والأطفال الحكوميين في مدينة حلب، شمال البلاد، ليست بسبب تسمم الطعام، بل هي مجرد إنتانات معوية، وفق التشخيص الطبي.

وتعرَّض أكثر من 100 شخص لحالات مرضية في حي بستان القصر بحلب، إثر تناولهم وجبات داخل مركز لإيواء المتضررين من الزلزال، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما قال موقع "سيريا نيوز" إنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتخريج جميع المراجعين، بعد تماثلهم للشفاء التام.