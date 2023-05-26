سائق يدهس 15 شخصا ويلوذ بالفرار في الكويت

أقدم سائق مركبة، اليوم الجمعة، على دهس نحو 15 شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي في دولة الكويت، قبل أن يلوذ بالفرار.

وفي التفاصيل، كانت مجموعة من الأشخاص تقوم بممارسة رياضة الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي من غير تصريح على الطرق الرئيسية وإذن من الجهات المعنية في وزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم.