برازيلي ينتقم من طليقته بقتل أطفالهما الأربعة

اعتقلت الشرطة البرازيلة أبا أقدم على قتل أطفاله الأربعة، من خلال طعنهم بالسكين وخنقهم بوسادة، انتقاما من والدتهما بعدما انفصلت عنه قبل أشهر قليلة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن وسائل إعلام برازيلية، إن الأب "ديفيد دا سيلفا ليموس"، 28 عامًا، قتل أبناءه الأربعة وهم 3 ذكور وأنثى، تتراوح أعمارهم ما بين 3 و11 عاما، يوم الثلاثاء الماضي.

وفي التفاصيل، كشفت الشرطة البرازيلية أنها تلقت بلاغا من أحد أفراد العائلة حول وقوع جريمة، فعثر على الأطفال متوفين في منزلهم بمدينة ألفورادا بالبرازيل، وظهرت على أجسادهم علامات طعن بالسكين.

وأفادت الشرطة أنها تمكنت من ضبط الأب في وقت باكر من صباح اليوم التالي من وقوع الجريمة، وذلك بمدينة بورتو أليغري المجاورة.

وأكدت وسائل إعلامية محلية، أن الأب اعترف بجريمته للشرطة، وقال في التحقيقات الأولية إنه أعطى أطفاله نوعا من الشاي لتهدئتهم قبل طعنهم وخنقهم بوسادة حتى الموت.

كما أظهرت التحقيقات أن والدة الأطفال التي تبلغ من العمر 26 عاما، كانت قد انفصلت عن والدهم في سبتمبر الماضي، بعد زواج استمر 12 عاما.

وبعد انفصالهما، بقى الأطفال في منزل والدهم، حتى يوم ارتكابه الجريمة.