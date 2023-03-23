غرق 5 مهاجرين أفارقة وفقدان 28 قبالة سواحل تونس
قال مسؤول في منظمة تونسية معنية بالحقوق، لوكالة "رويترز"، إن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم وفُقد 28 آخرون، بعد غرق قارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وقال رمضان بن عمر، المسؤول بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن خفر السواحل التونسي أنقذ خمسة مهاجرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس الجنوبية، وإنهم كانوا في حالة نفسية سيئة.
ومنتصف الشهر الجاري، قضى 22 مهاجراً حين غرقت سفينتهم قبالة سواحل مدغشقر في طريقها إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، وفقاً لما أعلنته السلطات البحرية في مدغشقر حينذاك.
وقالت هيئة المرافئ والبحر والأنهار في بيان: "استقل 47 شخصاً سفينة سرّاً بنيّة التوجّه إلى مايوت لكنها غرقت".
مضيفة: "تم إنقاذ 23 من الركاب وعثر على 22 جثة"، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.
ويستخدم المهربون قوارب صغيرة مزوّدة بمحرّكات. وتسجل حوادث غرق بانتظام في المسارات البحرية المؤدية إلى دول أوروبية يقصدها المهاجرون طلباً لحياة أفضل.