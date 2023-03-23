غرق 5 مهاجرين أفارقة وفقدان 28 قبالة سواحل تونس

قال مسؤول في منظمة تونسية معنية بالحقوق، لوكالة "رويترز"، إن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم وفُقد 28 آخرون، بعد غرق قارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وقال رمضان بن عمر، المسؤول بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن خفر السواحل التونسي أنقذ خمسة مهاجرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس الجنوبية، وإنهم كانوا في حالة نفسية سيئة.