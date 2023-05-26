صاعقة تضرب طائرة ركاب روسية قبل انطلاقها إلى دبي

ضربت صاعقة طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الروسية "S7 سيبيريا" قبل انطلاق رحتها إلى دبي، حسب مواقع روسية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة إنه " أثناء تحضير الطائرة للقيام برحلة من نوفوسيبيرسك إلى دبي في تاريخ 24/05/2023 وفي الساعة 04.30 بتوقيت موسكو، تم العثور على كهرباء ساكنة على نصف الجناح الأيسر".

وأضافت أن "ذلك يمنع الطائرة من الطيران ليتم تعليق الرحلة وتشكيل لجنة تحقيق".