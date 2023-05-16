مقتل رجل وامرأة إثر انفجار شمال إسبانيا
قالت دائرة الأمن في حكومة إقليم الباسك المحلية في إسبانيا، الثلاثاء، إن انفجارًا في بلدة أوريو، شمال البلاد، أودى بحياة رجل وامرأة.
وأوضح متحدث باسم الدائرة أن الانفجار وقع نحو الساعة الخامسة والنصف مساء (15:30 بتوقيت غرينتش)، وأنه لم يكن هناك ما يشير في ذلك الوقت إلى إصابة أي أشخاص آخرين.
وذكرت صحيفة "دياريو فاسكو" المحلية أن السلطات في البلدة، التي تعتمد على الصيد ويقطنها نحو 6000 شخص بالقرب من الحدود مع فرنسا، تحقق في الحادث باعتباره عنفًا محتملًا على أساس الجنس.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن مصادر في الشرطة قولها إن التحقيق الأولي أشار إلى أن مصدر الانفجار كان طردًا في حوزة أحد القتيلين.