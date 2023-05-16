مقتل رجل وامرأة إثر انفجار شمال إسبانيا

قالت دائرة الأمن في حكومة إقليم الباسك المحلية في إسبانيا، الثلاثاء، إن انفجارًا في بلدة أوريو، شمال البلاد، أودى بحياة رجل وامرأة.

وأوضح متحدث باسم الدائرة أن الانفجار وقع نحو الساعة الخامسة والنصف مساء (15:30 بتوقيت غرينتش)، وأنه لم يكن هناك ما يشير في ذلك الوقت إلى إصابة أي أشخاص آخرين.