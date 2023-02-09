المياه تغمر قرية التلول السورية بعد انهيار سد ترابي

غمرت المياه قرية التلول الواقعة بريف إدلب الشمالي، في شمال غرب سوريا، وغادر غالبية سكانها؛ بعد انهيار سد ترابي ليلاً جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة ومركزه في تركيا.

وغرقت حقول قمح وفول وبساتين فواكه بالمياه، التي حاصرت أيضاً منازل عدة في القرية الصغيرة، التي لم تتعرض أبنيتها الصغيرة لأضرار ضخمة.

وغمرت المياه أيضاً الشوارع والباحات الفاصلة بين المنازل؛ إثر انهيار الحواجز الترابية في أحد تفرعات نهر العاصي الذي يمر بمحاذاة القرية.