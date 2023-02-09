المياه تغمر قرية التلول السورية بعد انهيار سد ترابي
غمرت المياه قرية التلول الواقعة بريف إدلب الشمالي، في شمال غرب سوريا، وغادر غالبية سكانها؛ بعد انهيار سد ترابي ليلاً جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة ومركزه في تركيا.
وغرقت حقول قمح وفول وبساتين فواكه بالمياه، التي حاصرت أيضاً منازل عدة في القرية الصغيرة، التي لم تتعرض أبنيتها الصغيرة لأضرار ضخمة.
وغمرت المياه أيضاً الشوارع والباحات الفاصلة بين المنازل؛ إثر انهيار الحواجز الترابية في أحد تفرعات نهر العاصي الذي يمر بمحاذاة القرية.
وغادرت عشرات العائلات القرية، حيث لجأت معظمها إلى بلدة قريبة. وقال لوان حسين حمادة، أحد السكان القلائل الذين بقوا في القرية: "وضعنا مأساوي، انظروا إلى المياه حولنا.. انهار السد الترابي جراء الزلزال، ولم يبق أحد في القرية، الجميع غادر باستثناء بضعة شبان".
ودمر الزلزال الذي ضرب سوريا، الإثنين، ومركزه في تركيا آلاف المباني في البلدين، وأسفر في حصيلة غير نهائية عن مقتل أكثر من 17,500 شخص، بينهم نحو 3200 شخص في سوريا.
ولا تزال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة في تركيا وسوريا، وإن كانت فرص نجاتهم تتضاءل شيئًا فشيئًا مع مرور الوقت.