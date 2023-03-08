مقتل سيدتين وإصابة 10 آخرين في حفل "الرابر غلوريلا" بنيويورك
تحولت أجواء الحماسة والإثارة في حفل الرابر الأمريكية "غلوريا هاليولجا وودز" الشهيرة باسم "غلوريلا"، إلى مأساة بعد مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، بسبب التدافع بين جمهور الحفل في نيويورك، وتداول أخبار بشأن بلاغ عن إطلاق نار في الحفل.
ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، اُقيم الحفل يوم الأحد في ساحة "Main Street Armory"، وصرحت شرطة مدينة روتشيستر، أن بعض الحضور أبلغوا عن سماع دوي طلقات نارية خلال آخر فعاليات الحفل، وسرعان ما هرعوا خارج الساحة في تدافع شديد.
إلا أن الشرطة أوضحت في بيان لاحق، أن البلاغ كاذب وقالت: "يردنا العديد من التقارير بشأن الأسباب المحتملة لما حدث، بما في ذلك الاحتشاد والتدافع إثر إطلاق النار، واستخدام رذاذ الفلفل وغيره، لكن التقارير الأولية التي وردتنا من شهود عيان في الحفل، تشير إلى أن التدافع والتعرض للدهس هما سبب الحادث. وليس لدينا أي أدلة حول إطلاق أعيرة نارية أو استهداف شخص بالرصاص أو الطعن".
وكشفت التقارير عن هوية السيدتين وهما، رونديشا بيلتون وتبلغ من العمر 33 عاما، من منطقة "بافالو"، وأنها سرعان ما لفظت أنفاسها الأخيرة بعد نقلها للمستشفى، بينما لم يُكشف عن اسم الضحية الثانية التي تبلغ من العمر 35 عاما، والتي توفيت على الفور متأثرة بجراحها.
ولا تزال سيدة أخرى في حالة حرجة، بينما يُعتقد أن حالة المصابين الـ 9 الآخرين غير خطيرة، كما قالت شاهدة عيان، إنها "شعرت وكأن تفاصيل حياتها تمر أمامها مجددا وأنها ستموت".
وأصدر عمدة المدينة بيانًا رسميًا خلال مؤتمر صحفي أمس، قائلًا: "الحادث غير مقبول على الإطلاق، وما حدث مأساة هائلة بكل المقاييس، فعندما تحضر حفلًا، لا تتوقع أن تتعرض للدهس وينتظرك أحباؤك للعودة للمنزل، سنحاسب المسؤول عما حدث واعتزم التوصل لحقيقة ما حدث".
وفي اللحظات الراهنة، تُجرى تحقيقات واسعة النطاق بشأن ما إذا كان مالكو المكان ومسؤولو الحفل قد اتبعوا إجراءات السلامة اللازمة.
وعلقت الرابر غلوريلا على الحادث، وقالت عبر تويتر: "أشعر بالحزن والأسى لما وقع من وفيات مأساوية في نهاية الحفل، فمعجبيّ يعنون لي العالم، أقدم صلواتي ودعواتي لعائلات الضحايا من أجل الشفاء العاجل لجميع المصابين"، كما أوضحت أنها لم تعلم بشأن ما حدث إلا بعد مغادرتها الحفل.
وتم إلغاء حفل لرابر أمريكي يدعى "A Boogie Wit Da Hoodie"، كان مقررا إقامته يوم السبت القادم.
يذكر أنه في واقعة مشابهة، لقي 10 أشخاص حتفهم في حفل "Astroworld" لترافيس سكوت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، كما قتل شخصان خلال شجار في حفل أساكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أكاديمية بريكستون في لندن، ولا يزال المكان مغلقا حتى شهر أبريل/ نيسان القادم وسط استمرار تحقيقات الشرطة.