مقتل سيدتين وإصابة 10 آخرين في حفل "الرابر غلوريلا" بنيويورك

ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، اُقيم الحفل يوم الأحد في ساحة "Main Street Armory"، وصرحت شرطة مدينة روتشيستر، أن بعض الحضور أبلغوا عن سماع دوي طلقات نارية خلال آخر فعاليات الحفل، وسرعان ما هرعوا خارج الساحة في تدافع شديد.

إلا أن الشرطة أوضحت في بيان لاحق، أن البلاغ كاذب وقالت: "يردنا العديد من التقارير بشأن الأسباب المحتملة لما حدث، بما في ذلك الاحتشاد والتدافع إثر إطلاق النار، واستخدام رذاذ الفلفل وغيره، لكن التقارير الأولية التي وردتنا من شهود عيان في الحفل، تشير إلى أن التدافع والتعرض للدهس هما سبب الحادث. وليس لدينا أي أدلة حول إطلاق أعيرة نارية أو استهداف شخص بالرصاص أو الطعن".

وكشفت التقارير عن هوية السيدتين وهما، رونديشا بيلتون وتبلغ من العمر 33 عاما، من منطقة "بافالو"، وأنها سرعان ما لفظت أنفاسها الأخيرة بعد نقلها للمستشفى، بينما لم يُكشف عن اسم الضحية الثانية التي تبلغ من العمر 35 عاما، والتي توفيت على الفور متأثرة بجراحها.

ولا تزال سيدة أخرى في حالة حرجة، بينما يُعتقد أن حالة المصابين الـ 9 الآخرين غير خطيرة، كما قالت شاهدة عيان، إنها "شعرت وكأن تفاصيل حياتها تمر أمامها مجددا وأنها ستموت".

وأصدر عمدة المدينة بيانًا رسميًا خلال مؤتمر صحفي أمس، قائلًا: "الحادث غير مقبول على الإطلاق، وما حدث مأساة هائلة بكل المقاييس، فعندما تحضر حفلًا، لا تتوقع أن تتعرض للدهس وينتظرك أحباؤك للعودة للمنزل، سنحاسب المسؤول عما حدث واعتزم التوصل لحقيقة ما حدث".