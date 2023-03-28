زلزال قوي يضرب شمال اليابان.. هل توقعه فرانك؟
ضرب زلزال بقوة 6,1 شمال اليابان بعد ظهر الثلاثاء، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية التي لم تُصدر أي تحذير من تسونامي.
وسُجّلت الهزّة الساعة 18,18 (09,18 بتوقيت غرينتش) قبالة أوموري (شمال) على عمق 20 كيلومترًا، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية، وشعر بها أيضًا سكان جزيرة هوكايدو.
ومن جهته، قال المعهد الجيولوجي الأمريكي، إن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجة، فيما لم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي، حسب ما أفادت قناة NHK التلفزيونية الرسمية.
ولم تشر وسائل الإعلام إلى وقوع أضرار على الفور.
وغالبا ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.
وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدًّا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعدادًا لزلزال كبير.
وتجدر الإشارة إلى أن الخبير الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، حذر أمس الاثنين، من نشاط زلزالي قوي خلال الأيام المقبلة.
وكتب هوغربيتس في تغريدة على "تويتر": "هندسة الكواكب اليوم وغدًا. احترس من نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة".
وكان الخبير الهولندي اشتهر على نطاق واسع، بعد توقعه زلزال سوريا وتركيا، قبل 3 أيام من حدوثه.
وشوهدت التغريدة أكثر من 50 مليون مرة في "تويتر".
لكن هوغربيتس واجه موجة سخرية من متابعيه بعدما خاب تنبؤه بوقوع زلزال مدمر في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري.
واعتبر علماء أن توقعات الخبير الهولندي وإن أصابت فهي مجرد "صدفة"، معتبرين أنه حتى يومنا هذا لا يمكن التنبؤ بالموعد الدقيق لحدوث الزلزال.
يشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في الـ6 من شباط/فبراير الماضي، والذي بلغت قوته 7,8 درجة، أدى إلى مصرع نحو 52 ألف شخص.