زلزال قوي يضرب شمال اليابان.. هل توقعه فرانك؟

ضرب زلزال بقوة 6,1 شمال اليابان بعد ظهر الثلاثاء، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية التي لم تُصدر أي تحذير من تسونامي.

وسُجّلت الهزّة الساعة 18,18 (09,18 بتوقيت غرينتش) قبالة أوموري (شمال) على عمق 20 كيلومترًا، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية، وشعر بها أيضًا سكان جزيرة هوكايدو.

ومن جهته، قال المعهد الجيولوجي الأمريكي، إن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجة، فيما لم يصدر أي تحذير من حصول تسونامي، حسب ما أفادت قناة NHK التلفزيونية الرسمية.

ولم تشر وسائل الإعلام إلى وقوع أضرار على الفور.