جرهما لمئات الأمتار.. مصرع طفل وإصابة آخر بعد أن صدهما قطار غرب ألمانيا

ولم يتضح كيف وقع الحادث وما إذا كان هناك المزيد من الأطفال فيه، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية ذكرت أنه تم نشر نحو 35 من رجال الإطفاء والإنقاذ في موقع الحادث.

وذكرت التقارير أن فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا على خط السكك الحديدية مستعينة بطائرات مسيرة.

وامتنعت شرطة "ريكلينجهاوزن" عن الكشف عن عدد الجرحى أو ما إذا كان أي منهم قد مات.