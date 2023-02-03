جرهما لمئات الأمتار.. مصرع طفل وإصابة آخر بعد أن صدهما قطار غرب ألمانيا
لقي طفل مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، يوم الخميس، بعد أن صدمهما قطار وسحبهما على خط للسكك الحديدية في بلدة "ريكلينجهاوزن" غربي ألمانيا، بحسب ما أفادت صحيفة "بيلد" المحلية.
وذكرت الصحيفة أن قطار شحن جر الضحيتين لعدة مئات من الأمتار، مشيرة إلى أن الحادث وقع بين محطتين.
ولم يتضح كيف وقع الحادث وما إذا كان هناك المزيد من الأطفال فيه، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية ذكرت أنه تم نشر نحو 35 من رجال الإطفاء والإنقاذ في موقع الحادث.
وذكرت التقارير أن فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا على خط السكك الحديدية مستعينة بطائرات مسيرة.
وامتنعت شرطة "ريكلينجهاوزن" عن الكشف عن عدد الجرحى أو ما إذا كان أي منهم قد مات.