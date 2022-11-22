"قطاعة البطاطا" تسحق موظفة بمصنع مواد غذائية في البرازيل
لقيت موظفة بمصنع أغذية في البرازيل مصرعها، جرّاء تعرضها للسحق بعد سقوطها في "قطاعة بطاطا" آلية.
ووفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الموظفة التي تدعى "رافاييلا ألفيس دوس سانتوس"، 24 عاماً، كانت تعمل في مصنع "بيم اليمينتوس" للمواد الغذائية بمدينة "بيرديز" بالبرازيل، تعرضت لحادثة خطيرة أدت لوفاتها بطريقة "مرعبة" الأسبوع الماضي، وتحديدا في صباح الـ17 من نوفمبر الجاري.
وأعربت شركة "بيم اليمينتوس"، عن أسفها لوفاة رافاييلا، مبينة أن الشرطة قد بدأت التحقيقات في الحادث.
وكشف زميل الراحلة في العمل خلال التحقيقات، أن رافاييلا كانت تقف معه بجانب آلة "تقطيع البطاطا"، ثم سقطت على الحزام الناقل المخصص لحمل ثمار البطاطا لتقطيعها إلى شرائح، حيث سحبتها الآلة بسرعة وسحقتها بواسطة حامل المحرك؛ ما أدى لإصابتها في الرأس، وتوفيت فورا.
وتابع "كانت الآلة متوقفة، ولكن عند سقوط رافاييلا تحرك الحزام الناقل فجأة، وسحبها بسرعة نحو حامل المحرك".
سقطت على الحزام الناقل المخصص لحمل ثمار البطاطا لتقطيعها إلى شرائح، حيث سحبتها بسرعة وسحقتها بواسطة حامل المحرك
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن المسؤولين عن تشغيل الآلات في المصنع "غير قادرين" على شرح سبب تشغيل "قطاعة البطاطا" تلقائياً.
انتقلت للعمل في المصنع في مايو 2022
وتنحدر رافاييلا من مدينة "سانتا لوزيا دو إيتاني" في شمال شرق البرازيل الفقير، وهي متخصصة بالتمريض، لكنها قررت في مايو الماضي، الانتقال إلى مدينة "بيرديز" مع أختها الكبرى واثنتين من قريباتها بحثًا عن حياة أفضل.
وتحدثت والدة رافييلا لوسائل إعلام محلية، مبينةً أنها علمت بوفاة ابنتها من الأخبار، وليس من مكان عملها، لافتةً إلى أنه تم دفن رافاييلا في مسقط رأسها.
وقالت الأم "كانت رافاييلا تسعى دائمًا وراء تحقيق أحلامها ومستقبلها، وكانت فتاة حنونة وواثقة من نفسها، وتحب شراء الملابس والأحذية والعطور، وفي كل صباح كانت ترسل لي رسالة نصية مفادها "صباح الخير يا حبيبتي".. ولكن الآن لم تصلني رسائلها".
ولفتت الأم إلى أن ابنتها رافاييلا كانت حبيبتها المفضلة، وكانت بناتها الأخريات يشعرن بالغيرة منها، لأن علاقتها بها كانت مميزة.