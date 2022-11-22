"قطاعة البطاطا" تسحق موظفة بمصنع مواد غذائية في البرازيل

لقيت موظفة بمصنع أغذية في البرازيل مصرعها، جرّاء تعرضها للسحق بعد سقوطها في "قطاعة بطاطا" آلية.

ووفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الموظفة التي تدعى "رافاييلا ألفيس دوس سانتوس"، 24 عاماً، كانت تعمل في مصنع "بيم اليمينتوس" للمواد الغذائية بمدينة "بيرديز" بالبرازيل، تعرضت لحادثة خطيرة أدت لوفاتها بطريقة "مرعبة" الأسبوع الماضي، وتحديدا في صباح الـ17 من نوفمبر الجاري.

وأعربت شركة "بيم اليمينتوس"، عن أسفها لوفاة رافاييلا، مبينة أن الشرطة قد بدأت التحقيقات في الحادث.

وكشف زميل الراحلة في العمل خلال التحقيقات، أن رافاييلا كانت تقف معه بجانب آلة "تقطيع البطاطا"، ثم سقطت على الحزام الناقل المخصص لحمل ثمار البطاطا لتقطيعها إلى شرائح، حيث سحبتها الآلة بسرعة وسحقتها بواسطة حامل المحرك؛ ما أدى لإصابتها في الرأس، وتوفيت فورا.

وتابع "كانت الآلة متوقفة، ولكن عند سقوط رافاييلا تحرك الحزام الناقل فجأة، وسحبها بسرعة نحو حامل المحرك".