بريطانية تأوي كلبًا مشردًا فكافأها بقتلها

إلا أنه وفقًا لصحيفة "ذا صن"، بقي كلب البيتبول مع السيدة في المنزل لبضعة أيام قبل أن يهاجمها بقسوة.

وفي ظهر يوم الجمعة، سمع الجيران صراخها واستدعوا السلطات التي حضرت إلى المنزل لإغاثتها.

وقال الحرس المدني: "اضطررنا لاستخدام سلاح ناري ضد الكلب حتى تتمكن خدمات الطوارئ من مساعدة المرأة، مما أدى إلى قتل الحيوان".

وأضاف: "تمكن المسعفون من نقل السيدة إلى أقرب مركز طبي، ولكن حالتها كانت حرجة وماتت متأثرة بجراحها".